ВКС России сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР

Авиация Центральной группировки войск РФ сорвала наступление ВСУ на Торском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, противник при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ попытался атаковать позиции российских войск на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

"В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понёс значительные потери в живой силе и технике", — цитирует его РИА "Новости".

Также в ходе выполнения задач специальной военной операции истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации противника, расположенных около населённого пункта Терны в Лиманском районе ДНР.