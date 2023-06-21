ВКС России сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР
Авиация Центральной группировки войск РФ сорвала наступление ВСУ на Торском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По его словам, противник при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ попытался атаковать позиции российских войск на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.
"В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понёс значительные потери в живой силе и технике", — цитирует его РИА "Новости".
Также в ходе выполнения задач специальной военной операции истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации противника, расположенных около населённого пункта Терны в Лиманском районе ДНР.
Ранее российская авиация поразила пункты временной дислокации, вооружение, военную и специальную технику из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны" на Купянском направлении. Ударами вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиков Су-25 также была ликвидирована и живая сила противника.
ТАСС / Станислав Красильников