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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 06:04
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ВКС России сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР

Авиация Центральной группировки войск РФ сорвала наступление ВСУ на Торском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, противник при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ попытался атаковать позиции российских войск на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

"В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понёс значительные потери в живой силе и технике", — цитирует его РИА "Новости".

Также в ходе выполнения задач специальной военной операции истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации противника, расположенных около населённого пункта Терны в Лиманском районе ДНР.

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Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее российская авиация поразила пункты временной дислокации, вооружение, военную и специальную технику из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны" на Купянском направлении. Ударами вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиков Су-25 также была ликвидирована и живая сила противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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