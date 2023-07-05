Кандидат наук рассказал, почему квартиру для покупки смотреть лучше вечером

В квартирах в многоэтажном доме, как правило, плохая шумоизоляция, и на это нужно обращать внимание при покупке жилья. Поэтому отправляться на просмотр надо вечером, когда все соседи вернутся домой. Об этом заявил кандидат технических наук, эксперт по звукоизоляции и акустике помещений "Акустик групп" Александр Боганик.

"И особенно это касается присутствия соседей сверху. Данная рекомендация касается приобретения жилья любого типа — новостроек или вторичного. Если во время осмотра квартиры вы слышите "возню" наверху, это будет сопровождать вас всю оставшуюся жизнь в этой квартире", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Если соседей не слышно, то можно зайти к ним, чтобы посмотреть, из какого материала у них сделаны полы. Если в зонах, где укладывают паркет или ламинат, есть керамическая плитка, то это не очень хорошо. Эксперт добавил, что ударный шум из квартиры сверху без хорошей звукоизоляции может превратить жизнь в "реальный кошмар".

"Межквартирные стены в современных домах, как правило, выполнены из пеноблоков, которые радуют застройщиков своей ценой, простотой монтажа и малым весом, но при этом, несмотря на формально положительные экспертизы, изначально имеют недостаточные величины звукоизоляции", — подчеркнул Боганик.

Он уточнил: если квартиры сдавались с отделкой, то многие застройщики использовали дешёвые и малоэффективные материалы. Специалист добавил: при выборе квартиры на последнем этаже важно учесть расположение машинного отделения лифта, чтобы в будущем исключить вероятность быть в курсе поздних возвращений домой жильцов всего подъезда.