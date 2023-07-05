Мучительный секс и вздутие: Названо 6 тихих симптомов "шоколадной" кисты — частой причины бесплодия

"Шоколадные" кисты появляются на яичниках, когда разросшиеся части слизистой оболочки матки прорастают в их ткани. По цвету такие кисты похожи на шоколад, но сладкой жизнь женщины они точно не делают.

Зачастую о наличии образований пациентки узнают уже после появления трудностей с зачатием и причиной бесплодия оказывается киста. Об этом заявила кандидат медицинских наук и акушер-гинеколог лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина. Она отметила, что в основном с такими проблемами сталкиваются женщины с эндометриозом — состоянием, при котором слизистая оболочка матки начинает расти за её пределами.

"Если эндометриоз распространяется на яичники, в них формируются "шоколадные" кисты — полые образования, заполненные кровью. Их опасность в том, что они не рассасываются самостоятельно, а постепенно увеличиваются в размере, вызывая воспаление и мешая работе внутренних органов", — добавила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Часто эндометриоз протекает без явных признаков. Симптомы появляются, когда киста разрывается или вырастает настолько, что сдавливает соседние органы или блокирует кровоснабжение яичника. Об этом может говорить ноющая боль внизу живота, в том числе при менструации. Также женщину может беспокоить вздутие живота, запоры, учащённое мочеиспускание и боль во время секса. Если оставить всё как есть, то "шоколадные" образования приведут к тяжёлым последствиям: от перекрута яичника до разрыва кисты.

"Риск развития тяжёлых осложнений увеличивается по мере роста кисты. Но растут они медленно, поэтому, если женщина хотя бы раз в год посещает гинеколога и делает УЗИ, врач с высокой долей вероятности заметит патологическое образование", — заключила Уланкина.