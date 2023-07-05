Макаронная фабрика в Шебекине почти не пострадала в результате обстрелов ВСУ

В результате массированных обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области не пострадала фабрика по производству макарон. Об этом рассказал представитель АО "Макопр" Дмитрий Гуров.

По его словам, предприятие серьёзно не повреждено. В результате обстрела оказались лишь выбиты стёкла в административном здании. Снаряды попадали на территорию предприятий, но не в строения и не в цеха.

"В целом можно сказать, что фабрика не пострадала. Сейчас проходит косметический ремонт, вставляются новые стёкла, заделываются дыры, где были изрешечены стены. Думаю, за две недели мы всё полностью восстановим", — сказал Гуров в беседе с РИА "Новости".

Представитель предприятия сказал, что на момент остановки производства склады на фабрике были полные. Сейчас там пытаются выработать остатки сырья, которые были до начала обстрелов. Пока деятельность предприятия ограничена ещё и тем, что не весь персонал вернулся в Шебекино. Гуров добавил, что фабрика будет наращивать мощность по мере поступления новых заказов.