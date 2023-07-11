Для чего Украине понадобился сценарий атаки на Смоленскую АЭС Кто подталкивает Россию к удару по ядерным объектам в Европе и почему эта тема обсуждается накануне открытия саммита в Вильнюсе. 25690 25690 Смоленская АЭС. Обложка © Wikipedia / SoftED

Накануне в Сети появились сообщения, что ВСУ пытались нанести удар по Десногорской атомной станции в Смоленской области. Затем последовало высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который пригрозил в случае атаки на российскую атомную станцию ответом по АЭС Украины и ядерным объектам в Восточной Европе.

— Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться! — подчеркнул Медведев.

Подобная провокация необходима Киеву в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. А бенефициаром такого интереса является Лондон. Эксперты отмечают публикации британских СМИ, которые заходятся в истерике, анализируя итоги контрнаступления ВСУ.

— Поражение Украины будет глобальной катастрофой, — пишет The Guardian. — НАТО должно наконец вмешаться, чтобы остановить Россию.

По словам автора публикации Саймона Тисдалла, есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведёт к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности ещё больше упадёт, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже под угрозой обмена территории на мир. Ведь секретные неофициальные переговоры между США и Россией уже идут.

Итоги контрнаступления

Уничтожение украинской ударной группировки, возвращение военными РФ утерянных позиций говорит о том, что западное оружие не помогло Киеву и Зеленский может появиться на саммите в Вильнюсе лишь в позиции проигравшего. Если не произойдёт очередной провокации, которая будет подана как новая победа ВСУ. Не за этим ли отправился глава США в Лондон, чтобы сверить часы накануне новой атаки против России?

— Не первый раз поступают сообщения, что Киев готовит ядерные провокации для нагнетания обстановки в регионе. Напомню, что осенью прошлого года поступила информация о подготовке взрыва "грязной бомбой", созданной при участии специалистов из Великобритании. В этом году несколько раз муссировался вопрос об атаках так называемой украинской армии на Запорожскую АЭС. Судя по всему, ВСУ рассматривается подготовка атаки против ядерных объектов в других регионах России, — напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Совершенно очевидно, что это новые попытки украинских террористов и режима Киева дестабилизировать обстановку, спровоцировать повышение ставок и добиться усиления военной помощи стран НАТО. Потому что армия Киева проигрывает и существует серьёзный риск демонтажа фашистского режима Никита Мендкович Глава Евразийского аналитического клуба

Он уверен, что если ВСУ пойдут на обострение ситуации вроде атак на российские АЭС, то ответ должен быть симметричным и жёстким. России придётся прибегнуть к мерам, которых ранее избегали из соображения минимизации жертв. "Но если дальнейшее промедление будет вести только к большим жертвам, то мы вынуждены будем ответить по объектам на территории, контролируемой украинскими оккупантами", — комментирует Мендкович.

Авторы Андрей Лапенков