Для чего Украине понадобился сценарий атаки на Смоленскую АЭС
Кто подталкивает Россию к удару по ядерным объектам в Европе и почему эта тема обсуждается накануне открытия саммита в Вильнюсе.
Смоленская АЭС. Обложка © Wikipedia / SoftED
Накануне в Сети появились сообщения, что ВСУ пытались нанести удар по Десногорской атомной станции в Смоленской области. Затем последовало высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который пригрозил в случае атаки на российскую атомную станцию ответом по АЭС Украины и ядерным объектам в Восточной Европе.
— Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться! — подчеркнул Медведев.
Подобная провокация необходима Киеву в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. А бенефициаром такого интереса является Лондон. Эксперты отмечают публикации британских СМИ, которые заходятся в истерике, анализируя итоги контрнаступления ВСУ.
— Поражение Украины будет глобальной катастрофой, — пишет The Guardian. — НАТО должно наконец вмешаться, чтобы остановить Россию.
По словам автора публикации Саймона Тисдалла, есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведёт к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности ещё больше упадёт, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже под угрозой обмена территории на мир. Ведь секретные неофициальные переговоры между США и Россией уже идут.
Итоги контрнаступления
Уничтожение украинской ударной группировки, возвращение военными РФ утерянных позиций говорит о том, что западное оружие не помогло Киеву и Зеленский может появиться на саммите в Вильнюсе лишь в позиции проигравшего. Если не произойдёт очередной провокации, которая будет подана как новая победа ВСУ. Не за этим ли отправился глава США в Лондон, чтобы сверить часы накануне новой атаки против России?
— Не первый раз поступают сообщения, что Киев готовит ядерные провокации для нагнетания обстановки в регионе. Напомню, что осенью прошлого года поступила информация о подготовке взрыва "грязной бомбой", созданной при участии специалистов из Великобритании. В этом году несколько раз муссировался вопрос об атаках так называемой украинской армии на Запорожскую АЭС. Судя по всему, ВСУ рассматривается подготовка атаки против ядерных объектов в других регионах России, — напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
— Совершенно очевидно, что это новые попытки украинских террористов и режима Киева дестабилизировать обстановку, спровоцировать повышение ставок и добиться усиления военной помощи стран НАТО. Потому что армия Киева проигрывает и существует серьёзный риск демонтажа фашистского режима
Он уверен, что если ВСУ пойдут на обострение ситуации вроде атак на российские АЭС, то ответ должен быть симметричным и жёстким. России придётся прибегнуть к мерам, которых ранее избегали из соображения минимизации жертв. "Но если дальнейшее промедление будет вести только к большим жертвам, то мы вынуждены будем ответить по объектам на территории, контролируемой украинскими оккупантами", — комментирует Мендкович.