Родителям рассказали, как отговорить школьниц носить мини и декольте

Девочки-подростки могут пострадать из-за выбора слишком откровенной одежды. Как рассказала "Газете.ru" сексолог, психолог центра сексуального и семейного образования Secrets Риналия Сафина, в выборе летнего гардероба подросткам должны обязательно помогать родители.

По её словам, тема харассмента в России остаётся острой, особенно в отношении молодого поколения. Исходя из этого, специалист призвала родителей помочь своим подрастающим дочерям в подборе правильного летнего гардероба. При этом, по мнению эксперта, нельзя быть категоричными, а в спорных моментах стоит искать компромисс, не забывая аргументировать свои решения.

"Ваша задача — доходчиво объяснить, почему излишне откровенный вид может быть попросту опасным. Правильно подобранная одежда может не только обезопасить вашего ребёнка, но и сыграть ключевую роль в принятии себя, формировании самооценки и доверия к миру", — пояснила Сафина.

Эксперт пояснила, что в будущих леди стоит воспитывать понимание стиля, этикета, а также уместности: родителям нужно объяснить детям, что модная ультрамини-юбка и короткий топ — не самая лучшая одежда для поздних прогулок для несовершеннолетней девушки. Если столкновение мнений в таком разговоре неизбежно и диалог не приносит результатов, психолог порекомендовала обратиться к стилисту, который поможет подростку с выбором идеального образа.