Родителям объяснили, как самостоятельный выбор одежды влияет на жизнь подростка

От возможности самостоятельно выбирать себе одежду зависит комфорт подростка, причём не только физический, но и психологический. Об этом в беседе с Лайфом рассказала детский врач-нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина.

"Самооценка ребёнка формируется под влиянием разных факторов, в том числе внешнего вида, одежды. Ребёнок в процессе взросления узнаёт своё тело, начинает понимать его потребности, в том числе потребность в комфорте. И благодаря в том числе одежде и прочим атрибутам внешнего вида ребёнок учится обеспечивать свой комфорт, не только физический, но и психологический", — объяснила она.

По словам Кузьминой, благодаря праву выбора одежды подросток понимает свою природу, а также избавляется от возможности появления ханжества в вопросах внешнего вида разных людей во взрослом возрасте. Ещё это обучает ребёнка самостоятельности. Со временем он начинает понимать, какие цвета, фасоны и материалы ему подходят. Как подчеркнула врач, это один из этапов сепарации от родителей.

Она также предупредила родителей, что не нужно переживать, если подросток отказывается от выбора одежды в детских магазинах, ведь это явление считается этапом взросления: ребёнок просто хочет чувствовать себя старше. Кузьмина посоветовала помочь подобрать чаду одежду. Однако если родители всё равно обеспокоены внешним видом подростка, то они могут обратиться к специалистам.