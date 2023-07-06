Житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу химии ради денег

В Омской области мужчина убил 88-летнюю заслуженную учительницу. Он проник к ней дом в ночь с 2 на 3 июля, чтобы ограбить. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в селе Евгашино. 61-летний мужчина несколько раз ударил пенсионерку металлическим прутом по голове. После этого он задушил её проводом.

"Однако денег у пенсионерки не нашёл, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников", — уточнили в СК.

Тело пенсионерки обнаружила её подруга. Она забила тревогу после того, как та долгое время не отвечала на звонки. Уточняется, что погибшая преподавала химию до 82 лет.

Убийца после жестокой расправы скрылся с места преступления, но его быстро нашли. По информации РИА "Новости", ранее подозреваемый отсидел в местах лишения свободы 30 лет.