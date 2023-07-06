Житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу химии ради денег
Дом в селе Евгашино Омской области, где убили 88-летнюю заслуженную учительницу. Обложка © СУ СК РФ по Омской области
В Омской области мужчина убил 88-летнюю заслуженную учительницу. Он проник к ней дом в ночь с 2 на 3 июля, чтобы ограбить. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в селе Евгашино. 61-летний мужчина несколько раз ударил пенсионерку металлическим прутом по голове. После этого он задушил её проводом.
"Однако денег у пенсионерки не нашёл, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников", — уточнили в СК.
Тело пенсионерки обнаружила её подруга. Она забила тревогу после того, как та долгое время не отвечала на звонки. Уточняется, что погибшая преподавала химию до 82 лет.
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Убийца после жестокой расправы скрылся с места преступления, но его быстро нашли. По информации РИА "Новости", ранее подозреваемый отсидел в местах лишения свободы 30 лет.
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