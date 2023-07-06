В России предложили увеличить суммы долга, ограничивающие выезд из страны

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал повысить суммы долга, которые ограничивают выезд за рубеж. С соответствующей инициативой он обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Орлов напомнил, что сейчас ограничения затрагивают россиян с долгом свыше 10 тысяч рублей по алиментам, а также по возмещению имущественного и морального вреда. Сюда же относятся граждане, которые не выплатили более 30 тысяч рублей по иным требованиям.

Политолог также отметил, что в последний раз суммы пересматривались в 2017 году и сейчас не учитывают инфляцию за последние шесть лет. Эксперт считает, что они не могут стать причиной, по которой люди будут скрываться от уплаты. При этом актуальные условия запрета выезда за рубеж для должников создают сложности для миллионов граждан и повышают нагрузку на судебных приставов, отметил он.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тысяч рублей до 50 и 100 тысяч рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России", — приводит слова Орлова RT.