Депутат Милонов призвал ликвидировать коллекторство в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что "сила как инструмент должна оставаться в руках государства" и коллекторские агентства не должны более существовать.

"Я убеждён, что коллекторство должно быть ликвидировано в нашей стране. Это моя принципиальная позиция. Последние события доказывают нам, что делегирование некоторых государственных полномочий частному бизнесу не всегда соответствует интересам государства и граждан", — пояснил депутат.

По словам Милонова, взыскателями должны быть не коллекторы, в России нужно "развивать службы приставов в рамках госвласти".