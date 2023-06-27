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Опубликовано 27 июня 2023, 18:23
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Депутат Милонов призвал ликвидировать коллекторство в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что "сила как инструмент должна оставаться в руках государства" и коллекторские агентства не должны более существовать.

"Я убеждён, что коллекторство должно быть ликвидировано в нашей стране. Это моя принципиальная позиция. Последние события доказывают нам, что делегирование некоторых государственных полномочий частному бизнесу не всегда соответствует интересам государства и граждан", — пояснил депутат.

По словам Милонова, взыскателями должны быть не коллекторы, в России нужно "развивать службы приставов в рамках госвласти".

Впервые в России робот возбудил дело о взыскании с должника
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Ранее Госдума приняла закон о тюремных сроках до десяти лет для коллекторов за угрозы, шантаж и применение насилия в отношении должников.

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ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Ирина Фальке
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