Регион

Уведомления отключены

6 июля, 11:45

Глава Ставрополья пообещал привезти Путину картошку "вкуснее, чем в Белоруссии"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудил тему сельского хозяйства. Глава региона пообещал привезти российскому лидеру ставропольскую картошку, которая даже лучше, чем в Белоруссии.

— Мы картофель в жизни не производили. А сегодня в рамках поручения, которое вы давали, 600 тысяч тонн.

— Вкусная картошка? — спросил президент.

— Я вам привезу в следующий раз, ответил Владимиров.

— Как в Белоруссии?

— Лучше. Я думаю, что лучше.

— Я скажу Александру Григорьевичу (Лукашенко. — Прим. Лайфа).

Глава Ставрополья пообещал привезти Путину картошку "вкуснее, чем в Белоруссии". Видео © LIFE

Владимиров добавил, что ставропольская почва даёт возможности "развиваться" картофелю.

Лукашенко перед Новым годом подарил журналистам кроликов

Лукашенко перед Новым годом подарил журналистам кроликов

Дарить президенту продукты сельского хозяйства любит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так, например, в декабре 2018 года он подарил российскому коллеге к Новому году четыре мешка картошки из "президентского огорода" и белорусское сало. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путину понравилась картошка от Лукашенко.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • владимирвладимиров
  • Экономика
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров