Глава Ставрополья пообещал привезти Путину картошку "вкуснее, чем в Белоруссии"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудил тему сельского хозяйства. Глава региона пообещал привезти российскому лидеру ставропольскую картошку, которая даже лучше, чем в Белоруссии.

— Мы картофель в жизни не производили. А сегодня в рамках поручения, которое вы давали, 600 тысяч тонн.

— Вкусная картошка? — спросил президент.

— Я вам привезу в следующий раз, — ответил Владимиров.

— Как в Белоруссии?

— Лучше. Я думаю, что лучше.

— Я скажу Александру Григорьевичу (Лукашенко. — Прим. Лайфа).