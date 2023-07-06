Глава Ставрополья пообещал привезти Путину картошку "вкуснее, чем в Белоруссии"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудил тему сельского хозяйства. Глава региона пообещал привезти российскому лидеру ставропольскую картошку, которая даже лучше, чем в Белоруссии.
— Мы картофель в жизни не производили. А сегодня в рамках поручения, которое вы давали, 600 тысяч тонн.
— Вкусная картошка? — спросил президент.
— Я вам привезу в следующий раз, — ответил Владимиров.
— Как в Белоруссии?
— Лучше. Я думаю, что лучше.
— Я скажу Александру Григорьевичу (Лукашенко. — Прим. Лайфа).
Глава Ставрополья пообещал привезти Путину картошку "вкуснее, чем в Белоруссии". Видео © LIFE
Владимиров добавил, что ставропольская почва даёт возможности "развиваться" картофелю.
Дарить президенту продукты сельского хозяйства любит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так, например, в декабре 2018 года он подарил российскому коллеге к Новому году четыре мешка картошки из "президентского огорода" и белорусское сало. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путину понравилась картошка от Лукашенко.