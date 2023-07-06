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6 июля, 12:38

Бастрыкина призвали проверить скандальный спич турка-ловеласа о россиянках

<p>Турок-ловелас, оскорбивший россиянок. Обложка © VK / Ahmad Bakhiet</p>

Турок-ловелас, оскорбивший россиянок. Обложка © VK / Ahmad Bakhiet

В Следственный комитет России обратились с просьбой проверить на наличие "признаков унижения человеческого достоинства" высказывания турецкого студента одного из медвузов Волгограда в социальной сети Instagram*, в которой 24-летний молодой человек хвастался количеством опороченных русских девушек.

Как сообщает Mash, автором обращения выступил глава "Гражданского комитета России" Артур Шлыков. В письме на имя председателя СК Александра Бастрыкина он призвал соответствующие органы провести проверку в отношении иностранца по имени Ахмад (по крайней мере, так он указал свои личные данные в соцсетях).

"Правозащитники предполагают, что данными высказываниями турецкий гражданин Ахмад совершил преступление, предусмотренное статьёй 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", — говорится в обращении общественников.

Отметим, что скандал с героем-любовником из Турции разгорелся после того, как молодая волгоградка опубликовала в соцсетях аудио возмутительных откровений ловеласа. В частности, иностранец хвастался, что на протяжении восьми лет, что он проживает в России, за бесплатно переспал с половиной не только Волгограда, но и всей страны.

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* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Наталья Исакова
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