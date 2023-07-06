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6 июля, 12:55

Патрушев обвинил Киев в использовании методов гитлеровских спецслужб

Патрушев: Киев использует опыт гитлеровских спецслужб, готовя теракты в России

Украинская сторона использует методы гитлеровских спецслужб при подготовке терактов и диверсий на территории России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Продолжаем получать многочисленные факты, подтверждающие неонацистскую сущность правящего бандеровского режима, взявшего на вооружение самые грязные методы, когда-то применявшиеся гитлеровскими гестапо и абвером, в том числе при подготовке и совершении терактов и диверсий на территории нашей страны", — сказал Патрушев на совещании в Краснодаре.

Только в этом году, по словам секретаря Совбеза, на юге России уже совершено 11 экстремистских преступлений, 10 из которых — теракты. Оперативникам удалось предотвратить 13 преступлений, в том числе девять террористических актов. Кроме того, подчеркнул Патрушев, усилились попытки проникновения на российскую территорию радикалов и экстремистов для ведения подрывной деятельности.

На Сахалине ФСБ предотвратила теракты в военкомате и на энергообъекте

На Сахалине ФСБ предотвратила теракты в военкомате и на энергообъекте

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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