Точность до 96%: Учёные научились определять пол человека по запаху его рук
PLOS ONE: Пол человека можно узнать по запаху его рук с точностью до 96%
По запаху рук человека можно определить его пол с точностью до 96%. Об этом говорится в исследовании учёных из Флоридского университета (США), которое опубликовано в журнале PLOS ONE.
В эксперименте специалистов приняли участие 30 мужчин и 30 женщин. В течение часа добровольцы не мыли руки, а затем их просили в течение 10 минут помять предварительно простерилизованную марлю. Таким образом, на ткани вместе с частичками кожи оставались летучие органические соединения (ЛОС). Данные вещества являются сугубо индивидуальными, так как их состав зависит от генетики и физиологических особенностей человека.
Спустя время специалисты выделили ЛОС и провели ряд анализов, включая газовую хроматографию и масс-спектрометрию. В итоге выяснилось, что профили молекул значительно разнятся между мужчинами и женщинами. Однако, какие именно вещества отличают запах мужских рук от запаха женских, неизвестно. Ответ на этот вопрос исследователи рассчитывают найти в будущих работах. По их мнению, открытие можно будет использовать при проведении судебно-медицинской экспертизы при раскрытии преступлений.
Ранее Лайф писал, что японские учёные выяснили, почему мозг обрабатывает неприятные запахи быстрее приятных.
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