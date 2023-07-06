Точность до 96%: Учёные научились определять пол человека по запаху его рук

По запаху рук человека можно определить его пол с точностью до 96%. Об этом говорится в исследовании учёных из Флоридского университета (США), которое опубликовано в журнале PLOS ONE.

В эксперименте специалистов приняли участие 30 мужчин и 30 женщин. В течение часа добровольцы не мыли руки, а затем их просили в течение 10 минут помять предварительно простерилизованную марлю. Таким образом, на ткани вместе с частичками кожи оставались летучие органические соединения (ЛОС). Данные вещества являются сугубо индивидуальными, так как их состав зависит от генетики и физиологических особенностей человека.