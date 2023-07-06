Украину допустили к заседанию Совбеза ООН по Ирану, несмотря на возражения России

Совет Безопасности ООН допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения России. Постоянный представитель при организации Василий Небензя указал, что Украина не является членом Совбеза и участником СВПД, а также подчеркнул неприемлемость "украинизации" повестки органа", тем не менее вопрос вынесли на голосование, в ходе которого он был решён в пользу Киева.