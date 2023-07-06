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6 июля, 15:00

Украину допустили к заседанию Совбеза ООН по Ирану, несмотря на возражения России

Совбез ООН допустил делегацию Украины к участию в заседании по ядерной программе Ирана

Совет Безопасности ООН допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения России. Постоянный представитель при организации Василий Небензя указал, что Украина не является членом Совбеза и участником СВПД, а также подчеркнул неприемлемость "украинизации" повестки органа", тем не менее вопрос вынесли на голосование, в ходе которого он был решён в пользу Киева.

ТАСС уточняет, что за участие Украины высказались 12 членов Совбеза, против выступили только Россия и Китай, а делегация Мозамбика воздержалась.

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Напомним, что буквально на днях Иран официально стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение о принятии республики приняли другие страны – участницы объединения в ходе 23-го саммита.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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