Украину допустили к заседанию Совбеза ООН по Ирану, несмотря на возражения России
Совбез ООН допустил делегацию Украины к участию в заседании по ядерной программе Ирана
Совет Безопасности ООН допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, несмотря на возражения России. Постоянный представитель при организации Василий Небензя указал, что Украина не является членом Совбеза и участником СВПД, а также подчеркнул неприемлемость "украинизации" повестки органа", тем не менее вопрос вынесли на голосование, в ходе которого он был решён в пользу Киева.
ТАСС уточняет, что за участие Украины высказались 12 членов Совбеза, против выступили только Россия и Китай, а делегация Мозамбика воздержалась.
Напомним, что буквально на днях Иран официально стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение о принятии республики приняли другие страны – участницы объединения в ходе 23-го саммита.
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