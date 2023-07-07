Два ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой беспосадочный перелёт и сели в Воркуте

Экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте. Они провели в воздухе более 12 часов. Кадры манёвров опубликовало Минобороны РФ.

"В ходе лётно-тактических учений дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в Республике Коми", — отметили в ведомстве.

Экипажи ракетоносцев отработали беспосадочный перелёт с аэродрома базирования, попутно выполнив две дозаправки в воздухе от самолёта Ил-78. За время выполнения полётного задания Ту-160 преодолели примерно девять тысяч километров. Общая продолжительность полёта составила более 12 часов.