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7 июля, 07:57

Два ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой беспосадочный перелёт и сели в Воркуте

Экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте. Они провели в воздухе более 12 часов. Кадры манёвров опубликовало Минобороны РФ.

Видео © t.me / mod_russia

"В ходе лётно-тактических учений дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в Республике Коми", — отметили в ведомстве.

Экипажи ракетоносцев отработали беспосадочный перелёт с аэродрома базирования, попутно выполнив две дозаправки в воздухе от самолёта Ил-78. За время выполнения полётного задания Ту-160 преодолели примерно девять тысяч километров. Общая продолжительность полёта составила более 12 часов.

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А ранее Лайф писал, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний.

Обложка ©

t.me / mod_russia

Иван Косицын
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