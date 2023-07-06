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6 июля, 09:34

Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям

<p>Обложка © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Совместные госиспытания проводят Минобороны РФ и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Ракетоносец Ту-160М был разработан ПАО "Туполев".

ОАК: Ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160 переданы на лётные испытания

ОАК: Ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160 переданы на лётные испытания

Ранее Лайф писал, что Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ передали очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Иван Косицын
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