Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
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Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Совместные госиспытания проводят Минобороны РФ и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Ракетоносец Ту-160М был разработан ПАО "Туполев".
Ранее Лайф писал, что Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ передали очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.