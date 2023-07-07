Если Владимир Зеленский, когда пришёл к власти на Украине, хотел бы навести порядок, то он поступил бы очень жёстко с радикально настроенным меньшинством и сейчас всё было бы совершенно по-другому. Таким мнением поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Украина во главе с Зеленским — воплощение сказки "Тараканище", уверен Эдгард Запашный. Видео © LIFE

То, что происходило с соседней страной дальше, по мнению Запашного, предсказал Корней Чуковский в известной сказке "Тараканище".

"Помните, как у Чуковского, когда звери стали бояться таракана? Вот когда они позволили себе какому-то маленькому меньшинству руководить страной и когда это меньшинство начало так агрессивно себя вести, а все остальные поддались этой панике, оттуда всё началось", — рассуждает дрессировщик.

Теперь Зеленский с этим воинственным меньшинством сделать ничего не может, потому что на Украине теперь именно они — власть. Сейчас в стране уже воспитано новое поколение, которое будет жить с этими ценностями, сокрушается Запашный, и переломить ситуацию способен только очень мощный внешний фактор.