Эдгард Запашный: Украина во главе с Зеленским — воплощение сказки "Тараканище"
Если Владимир Зеленский, когда пришёл к власти на Украине, хотел бы навести порядок, то он поступил бы очень жёстко с радикально настроенным меньшинством и сейчас всё было бы совершенно по-другому. Таким мнением поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Украина во главе с Зеленским — воплощение сказки "Тараканище", уверен Эдгард Запашный. Видео © LIFE
То, что происходило с соседней страной дальше, по мнению Запашного, предсказал Корней Чуковский в известной сказке "Тараканище".
"Помните, как у Чуковского, когда звери стали бояться таракана? Вот когда они позволили себе какому-то маленькому меньшинству руководить страной и когда это меньшинство начало так агрессивно себя вести, а все остальные поддались этой панике, оттуда всё началось", — рассуждает дрессировщик.
Теперь Зеленский с этим воинственным меньшинством сделать ничего не может, потому что на Украине теперь именно они — власть. Сейчас в стране уже воспитано новое поколение, которое будет жить с этими ценностями, сокрушается Запашный, и переломить ситуацию способен только очень мощный внешний фактор.
"Это либо проведение специальной военной операции, которая жёстко порешает вопросы, либо внешняя диктатура экономического характера, когда те же Соединённые Штаты просто будут показывать им своё место. И тогда они сами будут вынуждены, скрипя зубами, этому подчиниться и спустя какие-то годы там наведётся порядок. Вот я другого способа не вижу. Здесь можно смело говорить о том, что они сами всё это позволили внутри страны. Ну, идиоты победили и всё, как бы это грустно ни звучало", — добавил Запашный.
Ранее видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу "Дайте сказать!", в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашёнными экспертами самые важные события в стране и мире. Шоу продолжает выходить в соцсетях и на сайте Лайфа. К примеру, полный выпуск с Эдгардом Запашным можно посмотреть здесь.
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