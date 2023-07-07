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7 июля, 12:10

Жители Горячего Ключа жалуются на толпы туристов, справляющих нужду на трассе

В Краснодарском крае местные жители жалуются на туристов, которые справляют нужду возле трассы рядом с городом Горячий Ключ. Об этом сообщает издание "Подъём".

Жители говорят об ужасном запахе, который остаётся после походов людей в туалет. На трассе образуются большие заторы, поэтому туристы не могут быстро добраться до туалета в кафе или на заправке.

В администрации города считают, что пробки образуются из-за двух пешеходных переходов. Там также добавили, что на трассе "Дон" в следующем году построят надземные переходы и уберут светофоры. Но вот речь об установке биотуалетов не идёт из-за недостатка денег в бюджете.

"Мы, к сожалению, не тот муниципалитет, который располагает такими средствами. Их же не просто поставить — их же ещё нужно обслуживать. Что, никто никогда не останавливался на трассе выйти? Это не самая большая проблема: дождь пройдёт и всё смоет", — сообщили в администрации.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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