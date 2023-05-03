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3 мая, 06:11

Хабаровчанин перепутал трансформатор с туалетом и лишился пальцев

Житель Хабаровска получил ожоги, решив справить нужду в трансформаторной будке

Житель Хабаровска перепутал будку трансформатора с туалетом в одном из городских парков, в результате чего лишился пальцев и получил тяжелейшие ожоги. Об этом пишет Amur Mash.

Трансформаторная будка, в которой житель Хабаровска хотел справить нужду, но в итоге получил ожоги и лишился пальцев. Видео © Telegram / Amur Mash

Всё произошло около шести утра, когда охранника привлёк шум в парке "Северный". Он пошёл искать источник звуков, а когда добрался до трансформатора, увидел корчащегося на земле 23-летнего Дамира. Как выяснилось позже, стонавший от боли парень лишился четырёх пальцев и получил ожоги третьей степени. В шоковом состоянии его доставили в реанимацию.

Вероятно, в ночной темноте хабаровчанин хотел справить нужду и перепутал туалет с трансформаторной будкой, дверь в которую забыли закрыть энергетики.

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Telegram / Amur Mash

Николь Вербер
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