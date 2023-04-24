Москвич едва не погиб, пытаясь приготовить шашлык с помощью горелки и газового баллона

В Москве 62-летний мужчина едва не погиб, пытаясь разжечь угли с помощью газового баллона с горелкой. Популярный лайфхак из "Тиктока" для него закончился ожогами 50% поверхности тела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл на территории частного дома в посёлке Воскресенское. Мужчина готовил шашлык на заднем дворе и решил добавить огоньку с помощью газовой горелки. Однако баллон резко взорвался у него в руках, средство тут же распылилось, после чего пламя охватило одежду и тело.

Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского с сильными ожогами в области лица, шеи, груди, живота, гениталий, плеч, голеней и стоп. У мужчины диагностировали ожоговый шок. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.