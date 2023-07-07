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7 июля, 12:59

Турецкий студент-ловелас покинул РФ после скандальных высказываний о россиянках

<p>Турок-ловелас, оскорбивший россиянок. Обложка © VK / Ahmad Bakhiet</p>

Турок-ловелас, оскорбивший россиянок. Обложка © VK / Ahmad Bakhiet

Турецкий студент одного из медвузов Волгограда, который в соцсетях хвастался количеством опороченных русских девушек, покинул Россию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, 24-летний молодой человек по имени Ахмад уехал из Волгограда в Иорданию. Кроме того, его уже отчислили из университета.

Отметим, что скандал с героем-любовником из Турции разгорелся после того, как молодая волгоградка опубликовала в соцсетях аудио возмутительных откровений ловеласа. В частности, иностранец хвастался, что на протяжении восьми лет, что он проживает в РФ, якобы за бесплатно переспал с половиной не только Волгограда, но и всей страны. После этого глава Гражданского комитета России Артур Шлыков обратился в СК РФ с требованием проверить высказывания молодого человека на наличие "признаков унижения человеческого достоинства".

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Иван Косицын
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