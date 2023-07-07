Турецкий студент-ловелас покинул РФ после скандальных высказываний о россиянках

По его данным, 24-летний молодой человек по имени Ахмад уехал из Волгограда в Иорданию. Кроме того, его уже отчислили из университета.

Отметим, что скандал с героем-любовником из Турции разгорелся после того, как молодая волгоградка опубликовала в соцсетях аудио возмутительных откровений ловеласа. В частности, иностранец хвастался, что на протяжении восьми лет, что он проживает в РФ, якобы за бесплатно переспал с половиной не только Волгограда, но и всей страны. После этого глава Гражданского комитета России Артур Шлыков обратился в СК РФ с требованием проверить высказывания молодого человека на наличие "признаков унижения человеческого достоинства".