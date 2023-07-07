"Пейте залпом": Хирург рассказал, какие продукты замедляют опьянение от водки

Перед употреблением водки надо немного наполнить желудок, чтобы уменьшить риск быстрого опьянения и отравления. Для этого подойдут, в частности, варёные яйца и сливочное масло. Об этом заявил хирург Александр Умнов.

"Хороший вариант — немного рисовой каши, пара варёных яиц и хороший кусок сливочного масла. Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка. Пейте залпом — в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт призвал не смешивать напитки, потому что печень не успевает переработать разные токсины.