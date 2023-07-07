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7 июля, 14:44
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"Пейте залпом": Хирург рассказал, какие продукты замедляют опьянение от водки

Хирург Умнов: Варёные яйца и сливочное масло замедляют опьянение от водки

Перед употреблением водки надо немного наполнить желудок, чтобы уменьшить риск быстрого опьянения и отравления. Для этого подойдут, в частности, варёные яйца и сливочное масло. Об этом заявил хирург Александр Умнов.

"Хороший вариант — немного рисовой каши, пара варёных яиц и хороший кусок сливочного масла. Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка. Пейте залпом — в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт призвал не смешивать напитки, потому что печень не успевает переработать разные токсины.

Назван самый эффективный способ бросить пить водку

Назван самый эффективный способ бросить пить водку

Уменьшить вред от водки также помогут продукты с содержанием йода. О других способах минимизировать вред от выпитого алкоголя Лайф рассказал здесь.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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