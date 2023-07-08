Национальная авиакомпания Молдавии продлила отмену всех авиарейсов

Национальный авиаперевозчик Молдавии Air Moldova продлил отмену полётов и продажу билетов до 31 июля из-за финансовых проблем. Это следует из сообщения, опубликованного пресс-службой компании.

"Выполнение всех полётов прекращено до 31 июля включительно. Все пассажиры получат оповещения по электронной почте с вариантами изменения даты полёта или возврата денежных средств", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Пассажиров заверили, что авиакомпания продолжает обрабатывать все поступающие запросы на возврат средств за отменённые рейсы. Тем, кто приобрёл билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, обратно переведут деньги на карту, которой был оплачен билет. При этом купившие билеты у аккредитованных агентств смогут получить возврат лишь после возобновления коммерческой и операционной деятельности авиакомпании.