В Минюсте Украины проходят обыски, пишут СМИ
"Зеркало недели": В Минюсте Украины проходят обыски по делу о злоупотреблениях
В Министерстве юстиции Украины проводятся обыски по делу о злоупотреблениях при закупке услуг в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает местный портал "Зеркало недели".
"Госбюро расследований проводит обыски в Минюсте по делу о злоупотреблениях при закупке услуг по оборудованию кибербезопасности", — пишет издание со ссылкой на источник в министерстве.
Уточняется, что тендерным комитетом руководила госсекретарь Минюста Елена Богачёва, с которой был близко знаком глава фирмы-победителя. Сейчас украинский министр юстиции Денис Малюська рассматривает вопрос об отстранении или увольнении Богачёвой.
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