В Минюсте Украины проходят обыски, пишут СМИ

В Министерстве юстиции Украины проводятся обыски по делу о злоупотреблениях при закупке услуг в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает местный портал "Зеркало недели".

"Госбюро расследований проводит обыски в Минюсте по делу о злоупотреблениях при закупке услуг по оборудованию кибербезопасности", — пишет издание со ссылкой на источник в министерстве.