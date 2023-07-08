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8 июля, 12:44

В Минюсте Украины проходят обыски, пишут СМИ

"Зеркало недели": В Минюсте Украины проходят обыски по делу о злоупотреблениях

В Министерстве юстиции Украины проводятся обыски по делу о злоупотреблениях при закупке услуг в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает местный портал "Зеркало недели".

"Госбюро расследований проводит обыски в Минюсте по делу о злоупотреблениях при закупке услуг по оборудованию кибербезопасности", — пишет издание со ссылкой на источник в министерстве.

Уточняется, что тендерным комитетом руководила госсекретарь Минюста Елена Богачёва, с которой был близко знаком глава фирмы-победителя. Сейчас украинский министр юстиции Денис Малюська рассматривает вопрос об отстранении или увольнении Богачёвой.

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Ранее СБУ обвинила экс-замглавы Минобороны Украины и экс-руководителя департамента госзакупок в хищении бюджетных средств в размере 27 миллионов долларов. Оба фигуранта уже находятся под стражей.

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Wikipedia / Posterrr

Ирина Фальке
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