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9 июля, 07:47

Путин обратился к участникам Форума будущих технологий

Путин призвал оперативно внедрять в жизнь передовые отечественные разработки

Президент России Владимир Путин обратился к организаторам, гостям и участникам Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Глава государства отметил, что мероприятие станет традиционным, оно призвано служить площадкой для диалога власти, бизнеса и учёных в целях выработки шагов по направлениям, которые будут определять глобальное развитие и "завтрашний день человечества".

"Наша задача, важнейший приоритет России — использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей", подчеркнул Путин.

Президент добавил, что область применения квантовых технологий "исключительно широка" и охватывает компьютеры нового поколения, разработку уникальных лекарств, материалов, оптимизацию энергосетей, логистики, защищённые каналы передачи данных, сверхчувствительные измерительные приборы, а также медицину и безопасность.

По словам Путина, в условиях внешнего вызова и обновления отраслей российской экономики важно, чтобы передовые разработки наших инженеров максимально быстро внедрялись в жизнь. Это, указал российский лидер, является залогом укрепления технологического суверенитета страны.

"Рассчитываю, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе", отметил Путин.

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Ранее Владимир Путин заявил о важности кадрового потенциала для российской промышленности. По словам главы государства, её развитие и модернизация — "наш безусловный приоритет".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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