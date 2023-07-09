Путин обратился к участникам Форума будущих технологий
Путин призвал оперативно внедрять в жизнь передовые отечественные разработки
Президент России Владимир Путин обратился к организаторам, гостям и участникам Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Глава государства отметил, что мероприятие станет традиционным, оно призвано служить площадкой для диалога власти, бизнеса и учёных в целях выработки шагов по направлениям, которые будут определять глобальное развитие и "завтрашний день человечества".
"Наша задача, важнейший приоритет России — использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей", — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что область применения квантовых технологий "исключительно широка" и охватывает компьютеры нового поколения, разработку уникальных лекарств, материалов, оптимизацию энергосетей, логистики, защищённые каналы передачи данных, сверхчувствительные измерительные приборы, а также медицину и безопасность.
По словам Путина, в условиях внешнего вызова и обновления отраслей российской экономики важно, чтобы передовые разработки наших инженеров максимально быстро внедрялись в жизнь. Это, указал российский лидер, является залогом укрепления технологического суверенитета страны.
"Рассчитываю, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе", — отметил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил о важности кадрового потенциала для российской промышленности. По словам главы государства, её развитие и модернизация — "наш безусловный приоритет".
ТАСС / Сергей Бобылев