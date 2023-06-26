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26 июня, 11:17

Путин рассказал о главных задачах, стоящих перед российской промышленностью

Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего"

Президент России Владимир Путин поздравил участников Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" с открытием мероприятия. На нём собрались молодые инженеры, учёные, технологи, студенты и аспиранты вузов, представители общественных организаций из большинства регионов России и некоторых зарубежных стран.

Президент отметил символизм того, что форум проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, а также подчеркнул важность кадрового потенциала для развития отечественной индустрии.

"Подчеркну: развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет", заявил российский лидер.

В заключение президент пожелал удачи выпускникам школ, вузов, колледжей, техникумов и молодым специалистам на предприятиях, которые собираются связать жизнь с работой на производстве. Кроме того, Путин поблагодарил отечественные компании за вклад в организацию форума.

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Также сегодня Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Беседа состоялась по инициативе катарской стороны. В диалоге с обеих сторон был отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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