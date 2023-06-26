Путин рассказал о главных задачах, стоящих перед российской промышленностью

Президент России Владимир Путин поздравил участников Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" с открытием мероприятия. На нём собрались молодые инженеры, учёные, технологи, студенты и аспиранты вузов, представители общественных организаций из большинства регионов России и некоторых зарубежных стран.

Президент отметил символизм того, что форум проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, а также подчеркнул важность кадрового потенциала для развития отечественной индустрии.

"Подчеркну: развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет", — заявил российский лидер.

В заключение президент пожелал удачи выпускникам школ, вузов, колледжей, техникумов и молодым специалистам на предприятиях, которые собираются связать жизнь с работой на производстве. Кроме того, Путин поблагодарил отечественные компании за вклад в организацию форума.