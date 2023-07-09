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Опубликовано 9 июля 2023, 11:41

Валентина Матвиенко посетит Китай

В Совфеде сообщили, что спикер Матвиенко направилась в Китай с делегацией

Делегация Федерального Собрания России во главе со спикером Валентиной Матвиенко посетит Китай. Об этом журналистам сообщили в верхней палате парламента.

"Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику", — сказали там.

Уточняется, что визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) Чжао Лэцзи. Планируется, что Матвиенко примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран. В состав делегации входят несколько вице-спикеров и глав комитетов Совета Федерации и Государственной думы.

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Ранее Лайф писал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэнли. Российский военачальник заявил, что Москва и Пекин продолжат расширять военное сотрудничество.

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ТАСС / Астахов Дмитрий

Никита Никонов
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