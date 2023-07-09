Валентина Матвиенко посетит Китай
В Совфеде сообщили, что спикер Матвиенко направилась в Китай с делегацией
Делегация Федерального Собрания России во главе со спикером Валентиной Матвиенко посетит Китай. Об этом журналистам сообщили в верхней палате парламента.
"Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику", — сказали там.
Уточняется, что визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) Чжао Лэцзи. Планируется, что Матвиенко примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран. В состав делегации входят несколько вице-спикеров и глав комитетов Совета Федерации и Государственной думы.
Ранее Лайф писал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэнли. Российский военачальник заявил, что Москва и Пекин продолжат расширять военное сотрудничество.
ТАСС / Астахов Дмитрий