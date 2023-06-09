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9 июня, 09:32

Герасимов провёл переговоры с начальником Генштаба Китая

Герасимов: Усилия России и Китая способствуют стабилизации обстановки в мире

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе переговоров с начальником Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэнли заявил, что Москва и Пекин продолжат расширять военное сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединённого штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэнли, назначенным на должность в марте 2023 года", — говорится в сообщении.

В ходе беседы Герасимов поздравил китайского коллегу с новой должностью и выразил уверенность, что его назначение будет способствовать расширению военного сотрудничества между двумя государствами.

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"Убеждён, что ваш большой опыт будет способствовать как развитию Вооружённых сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами", — отметил генерал Российской армии.

Также глава Генштаба подчеркнул, что координация усилий РФ и КНР на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.

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Ранее Лайф рассказывал, к чему может привести сотрудничество Москвы и Пекина. Global Times опубликовала статью, отметив, что российско-китайский альянс обернётся настоящим геополитическим вызовом для США, вместе с тем стабилизируя ситуацию в мире.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко

Николь Вербер
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