На Крымском мосту возобновили движение после перехвата крылатой ракеты

На Керченском мосту возобновили движение, временно приостановленное из-за крылатой ракеты. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале .

Часом ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об уничтожении на подлёте к Керчи силами ПВО крылатой ракеты. По словам руководителя региона, повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.