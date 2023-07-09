ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 10:52

На Крымском мосту возобновили движение после перехвата крылатой ракеты

Минтранс сообщил о возобновлении движения автотранспорта на Крымском мосту

На Керченском мосту возобновили движение, временно приостановленное из-за крылатой ракеты. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.

"Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" сообщил глава Минтранса республики.

Часом ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об уничтожении на подлёте к Керчи силами ПВО крылатой ракеты. По словам руководителя региона, повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.

Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста
Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста
BannerImage

ТАСС / Мальгавко Сергей

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • крымскиймост
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar