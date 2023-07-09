На Крымском мосту возобновили движение после перехвата крылатой ракеты
Минтранс сообщил о возобновлении движения автотранспорта на Крымском мосту
На Керченском мосту возобновили движение, временно приостановленное из-за крылатой ракеты. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — сообщил глава Минтранса республики.
Часом ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об уничтожении на подлёте к Керчи силами ПВО крылатой ракеты. По словам руководителя региона, повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.
ТАСС / Мальгавко Сергей