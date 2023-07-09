Появились ужасающие кадры из уральского детдома, где педагогов обвиняют в истязании сирот

Глава благотворительного фонда "Талисман детства" тюменка Елена Весёлая обвинила сотрудников детдома в Заводоуспенском в истязании детей и предоставила фото в качестве доказательств. На них у воспитанников учреждения видны кровоподтёки, царапины и ссадины. Ужасающими кадрами она поделилась с изданием Е1.

Рассечение от падения на лице мальчика из детдома. Как утверждает Весёлая, он упал из-за толкнувшей его воспитательницы. Фото © Предоставлено E1 Еленой Весёлой

Активистка уже второй раз пытается привлечь свердловский детдом к ответственности за издевательства над детьми, но прошлая проверка её слова не подтвердила. В этот раз Весёлая сама занялась поиском подтверждения. Она шесть лет работает с этим учреждением, оказывая ему спонсорскую помощь и участвуя в экскурсиях для его воспитанников. Сперва она не хотела поднимать шум и пыталась решить всё внутри детдома, пытаясь бесконфликтно объяснить воспитателям, что с сиротами нельзя так жестоко обращаться. Не помогло. Этой весной Весёлая жаловалась на руководство учреждения в Следственный комитет. Тогда она заявила, что персонал отбирает у детей подарки и вещи, которые им привозят волонтёры. Кроме того, была информация, что взрослый мужчина домогался одной из воспитанниц. По факту этих заявлений было заведено уголовное дело, но, похоже, что если это и изменило ситуацию к лучшему, то не сильно.

Эти царапины, как говорят дети, оставила на руке ребёнка социальный педагог. Так она пыталась заставить его подняться с кровати. Фото © Предоставлено E1 Еленой Весёлой

Как утверждает Весёлая, рукоприкладство — основная воспитательная мера в этом детдоме. А ещё там нехватка основных бытовых вещей — туалетной бумаги, лекарств, учебников. Их закупкой занимаются спонсоры. При этом проверка свердловской прокуратуры выявила только отсутствие необходимых лекарств, других вопросов при проверке не возникло. Елене в официальном ответе сообщили, что беседы с детьми и просмотр записей с камер видеонаблюдения не позволили выявить проявления жестокого обращения с детьми.

Вот только Елена считает, что ситуацию пытаются спустить на тормозах, ведь она не раз была в этом детдоме и никогда не видела там камер видеонаблюдения. Об этом написала в официальном обращении на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

"Красивые отписки, что все структуры посмотрели камеры видеонаблюдения в детском доме, жестокого обращения с детьми не обнаружено. Заявляю на всю страну: камер в кабинетах, комнатах, спальнях, семьях нет! Стоят две камеры на улице и в общих коридорах", — говорит Весёлая в развёрнутом письме Бастрыкину, которое она опубликовала через РИА "ФедералПресс".

Бастрыкин уже потребовал доложить о результатах следственных действий в детском учреждении.