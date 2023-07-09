"Я потерял всё!": Хирург-украинец бежал в Британию за лучшей жизнью и удостоился только работы грузчиком

Украинские беженцы не могут устроиться в Великобритании на работу, независимо от уровня их квалификации, и из-за этого вынуждены возвращаться обратно. Об этом сообщает газета New York Times.

"Я потерял всё", — рассказал один из беженцев, который на Украине работал хирургом-травматологом. По словам журналистов NYT, мужчина какое-то время подрабатывал грузчиком в одном из супермаркетов Лондона, а теперь снова ищет работу.

Украинец жалуется, что "если здесь ничего не получится, придётся вернуться туда, где нас ценят", то есть на родину. Защитники прав беженцев говорят, что из-за языкового барьера и долгой переаттестации многие врачи, бежавшие из Незалежной, были вынуждены бросить медицину и зачастую устраиваются куда попало, чтобы свести концы с концами.

В NYT отметили, что в течение нескольких месяцев с начала СВО биржа труда в Британии была переполнена вакансиями для украинцев. Теперь же беженцы всё чаще и чаще сталкиваются с бюрократическими испытаниями, пытаясь куда-то устроиться.