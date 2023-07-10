В Китае мужчина устроил резню в детсаду, погибли 6 человек

В Китае не менее шести человек погибли при нападении мужчины с ножом в детском саду в провинции Гуандун. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Также известно об одном пострадавшем. Уточняется, что полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. Информация о жертвах не раскрывается, при этом правоохранители сообщили, что это было "умышленное нападение". Инцидент произошёл в 07:40 по местному времени (02:40 мск).