В Китае мужчина устроил резню в детсаду, погибли 6 человек
BBC: В Китае шесть человек погибли в детсаду при нападении мужчины с ножом
В Китае не менее шести человек погибли при нападении мужчины с ножом в детском саду в провинции Гуандун. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.
Также известно об одном пострадавшем. Уточняется, что полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. Информация о жертвах не раскрывается, при этом правоохранители сообщили, что это было "умышленное нападение". Инцидент произошёл в 07:40 по местному времени (02:40 мск).
Ранее Лайф писал, что в Тель-Авиве мужчина протаранил толпу на машине и начал добивать раненых ножом. Пострадало восемь человек.
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