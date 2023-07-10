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10 июля, 05:12

В Китае мужчина устроил резню в детсаду, погибли 6 человек

BBC: В Китае шесть человек погибли в детсаду при нападении мужчины с ножом

В Китае не менее шести человек погибли при нападении мужчины с ножом в детском саду в провинции Гуандун. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Также известно об одном пострадавшем. Уточняется, что полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. Информация о жертвах не раскрывается, при этом правоохранители сообщили, что это было "умышленное нападение". Инцидент произошёл в 07:40 по местному времени (02:40 мск).

В Кузбассе Рэмбо-неадекват с ножами пытался прорваться в отдел полиции

В Кузбассе Рэмбо-неадекват с ножами пытался прорваться в отдел полиции

Ранее Лайф писал, что в Тель-Авиве мужчина протаранил толпу на машине и начал добивать раненых ножом. Пострадало восемь человек.

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Unsplash / exploringzhongguo

Никита Никонов
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