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10 июля, 05:52

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе

МЧС РФ: Пожар на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга локализован

<p>Пожар на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/9851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожар на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожарные локализовали возгорание в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 7:04 пожар локализован. По уточнённой информации, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что тушение едкого пламени осложнялось конструктивными особенностями здания склада, наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также сильной задымлённостью.

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Напомним, пожар произошёл в Калининском районе Северной столицы. В результате возгорания было эвакуировано семь человек. Уточнялось, что пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки. К тушению были привлечены 110 человек и 27 единиц техники.

Николь Вербер
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