В Петербурге локализовали крупный пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 7:04 пожар локализован. По уточнённой информации, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что тушение едкого пламени осложнялось конструктивными особенностями здания склада, наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также сильной задымлённостью.