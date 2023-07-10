В Петербурге локализовали крупный пожар на складе
МЧС РФ: Пожар на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга локализован
Пожар на складе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожарные локализовали возгорание в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 7:04 пожар локализован. По уточнённой информации, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что тушение едкого пламени осложнялось конструктивными особенностями здания склада, наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также сильной задымлённостью.
Напомним, пожар произошёл в Калининском районе Северной столицы. В результате возгорания было эвакуировано семь человек. Уточнялось, что пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки. К тушению были привлечены 110 человек и 27 единиц техники.