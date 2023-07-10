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10 июля, 03:09

Из горящего в Санкт-Петербурге склада эвакуировали семь человек

В Санкт-Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратов

Из горящего в Калининском районе Санкт-Петербурга производственно-складского здания эвакуировано семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Горящий склад в Калининском районе Санкт-Петербурга. Видео © t.me / МЧС России

Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки, указали в ведомстве. Предварительная площадь пожара — 3,5 тысячи квадратных метров.

К тушению привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки. Информация уточняется.

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Ранее Лайф писал, что в результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек. Из-за дыма в здании оказались заблокированы несколько человек.

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Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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