Из горящего в Санкт-Петербурге склада эвакуировали семь человек
В Санкт-Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратов
Из горящего в Калининском районе Санкт-Петербурга производственно-складского здания эвакуировано семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Горящий склад в Калининском районе Санкт-Петербурга. Видео © t.me / МЧС России
Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки, указали в ведомстве. Предварительная площадь пожара — 3,5 тысячи квадратных метров.
К тушению привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки. Информация уточняется.
Ранее Лайф писал, что в результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы погиб человек. Из-за дыма в здании оказались заблокированы несколько человек.
Кадр видео t.me / МЧС России