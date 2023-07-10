Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы Узбекистана
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение её международных позиций, защиту прав и интересов граждан", — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин подчеркнул, что в Москве ценят принципиальную политику Мирзиёева, направленную на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества РФ и Узбекистана. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей. Это отвечает чаяниям народов двух стран, отметил президент России.
Напомним, ранее ЦИК Узбекистана огласил предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым действующий глава государства Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% от всех голосов. Второе место заняла кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,43% голосов. Председатель Центральной избирательной комиссии страны Зайниддин Низамходжаев объявил Мирзиёева избранным президентом. Политика уже поздравили с победой президенты: Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Явка на выборах составила 79,8%.