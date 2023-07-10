Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение её международных позиций, защиту прав и интересов граждан", — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что в Москве ценят принципиальную политику Мирзиёева, направленную на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества РФ и Узбекистана. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей. Это отвечает чаяниям народов двух стран, отметил президент России.