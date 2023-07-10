Оглашены предварительные итоги выборов президента Узбекистана

В ЦИК также уточнили, что итоговая явка на выборах президента Узбекистана в этом году составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. При этом состоявшимися они считаются при явке в более 33%. К слову, порог был пройден ещё утром в день начала голосования. К 11 часам по местному времени (09:00 мск) явка составила 33,54%. К этому моменту в стране уже проголосовало 6 миллионов 464 тысячи избирателей.