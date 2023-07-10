Оглашены предварительные итоги выборов президента Узбекистана
ЦИК: Шавкат Мирзиёев, предварительно, победил на выборах президента Узбекистана
По предварительным подсчётам, на выборах президента Узбекистана победил действующий глава республики Шавкат Мирзиёев, набрав 87,05% от всех голосов. Об этом сообщил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
"За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей", — сказал он журналистам на пресс-конференции.
Низамходжаев добавил, что в соответствии с законодательством кандидат, набравший 50% голосов плюс 1 голос, считается избранным главой государства. Поскольку действующий лидер страны, предварительно, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом, отметил глава ЦИК.
Второе место на выборах заняла кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (4,43%), третье — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов (4,02%), четвёртое — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).
Стоит отметить, что Мирзиёева с победой уже поздравили президенты: Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В ЦИК также уточнили, что итоговая явка на выборах президента Узбекистана в этом году составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. При этом состоявшимися они считаются при явке в более 33%. К слову, порог был пройден ещё утром в день начала голосования. К 11 часам по местному времени (09:00 мск) явка составила 33,54%. К этому моменту в стране уже проголосовало 6 миллионов 464 тысячи избирателей.
ТАСС / Валерий Шарифулин