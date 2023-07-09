ЦИК Узбекистана признал состоявшимися досрочные выборы президента страны

Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Явка к 11 часам по местному времени (10:00 мск) составила 33,54% при пороге в 33%. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК республики Бахром Кучкаров.

"Всего по стране к 11:00 уже проголосовали порядка 6 миллионов 464 тысяч избирателей, или 33,54%", — сказал Кучкаров.

Избирательные участки начали работать в 08:00 (06:00 мск), отдать голос одному из кандидатов в президенты граждане могут до восьми часов вечера по местному времени (18:00 мск). В ЦИК уточнили, что на выборы было аккредитовано порядка 800 наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тысячи местных и иностранных журналистов.

На пост президента баллотируются кандидаты от Народно-демократической и Экологической партии Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев, от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудов. Действующего главу республики Шавката Мирзиёева поддержали Либерально-демократическая партия и Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение")