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16 мая, 09:01

Сын экс-президента Узбекистана Каримова задержан за избиение жены в Подмосковье

<p>Пётр Каримов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алишер Таксанов</p>

Пётр Каримов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алишер Таксанов

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр подозревается в избиении своей супруги в подмосковном Красногорске, мужчина задержан. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.

По предварительной информации, Каримов несколько раз ударил жену. Она госпитализирована с травмой живота, сотрясением мозга и кровотечением. Полиция начала проверку. Нарушителя отпустили после допроса.

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Ранее сообщалось, что игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в начале мая в центре Москвы, будет продолжать спортивную карьеру.

Татьяна Миссуми
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