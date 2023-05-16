Сын экс-президента Узбекистана Каримова задержан за избиение жены в Подмосковье
Пётр Каримов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алишер Таксанов
Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр подозревается в избиении своей супруги в подмосковном Красногорске, мужчина задержан. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.
По предварительной информации, Каримов несколько раз ударил жену. Она госпитализирована с травмой живота, сотрясением мозга и кровотечением. Полиция начала проверку. Нарушителя отпустили после допроса.
Ранее сообщалось, что игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в начале мая в центре Москвы, будет продолжать спортивную карьеру.