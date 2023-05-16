Избитый баскетболист Швед заявил, что продолжит карьеру

Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в начале мая в центре Москвы, будет продолжать спортивную карьеру. Его слова приводит ТАСС.

"Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу", — сказал защитник, посетив пятый матч серии ЦСКА – "Зенит".