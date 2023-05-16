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15 мая, 22:27

Избитый баскетболист Швед заявил, что продолжит карьеру

<p>Алексей Швед в больнице после избиения. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/cskabasket/6775" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПБК ЦСКА</a></p>

Алексей Швед в больнице после избиения. Обложка © T.me / ПБК ЦСКА

Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в начале мая в центре Москвы, будет продолжать спортивную карьеру. Его слова приводит ТАСС.

"Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу", — сказал защитник, посетив пятый матч серии ЦСКА – "Зенит".

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Напомним, нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа возле одного из московских ресторанов произошло 1 мая. По словам его жены, хулиганы начали конфликт, обвинив спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны.

Артур Лапсаков
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