Стало известно, когда в Узбекистане состоятся досрочные выборы президента

"Указом президента досрочные выборы президента Республики Узбекистан назначены на 9 июля 2023 года", — написал он в телеграм-канале .

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных президентских выборов. Сделано это было после успешного голосования за новый проект конституции. Своё решение Мирзиёев объяснил необходимостью реформирования всех ветвей власти.