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8 мая, 10:11

Стало известно, когда в Узбекистане состоятся досрочные выборы президента

В Узбекистане досрочные выборы президента назначили на 9 июля

В Узбекистане 9 июля проведут досрочные президентские выборы, заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

"Указом президента досрочные выборы президента Республики Узбекистан назначены на 9 июля 2023 года", — написал он в телеграм-канале.

Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу

Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных президентских выборов. Сделано это было после успешного голосования за новый проект конституции. Своё решение Мирзиёев объяснил необходимостью реформирования всех ветвей власти.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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