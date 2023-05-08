Стало известно, когда в Узбекистане состоятся досрочные выборы президента
В Узбекистане досрочные выборы президента назначили на 9 июля
В Узбекистане 9 июля проведут досрочные президентские выборы, заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.
"Указом президента досрочные выборы президента Республики Узбекистан назначены на 9 июля 2023 года", — написал он в телеграм-канале.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных президентских выборов. Сделано это было после успешного голосования за новый проект конституции. Своё решение Мирзиёев объяснил необходимостью реформирования всех ветвей власти.
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