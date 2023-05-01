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1 мая, 07:30

Поправки в Конституцию Узбекистана поддержали свыше 90% участников референдума

В Узбекистане более 90% граждан, принявших участие в голосовании на конституционном референдуме, поддержали поправки в основной закон республики. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

Референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Итоговая явка на плебисцит составила 84,54% от общего списка избирателей.

"По предварительным данным, 90,21% граждан проголосовали за, 9,35% — против, 0,49% бюллетеней оказались испорчены и были признаны недействительными", — сказал Низамходжаев в ходе брифинга.

Референдум по новой конституции Узбекистана признан состоявшимся

Референдум по новой конституции Узбекистана признан состоявшимся

Окончательные данные об итогах референдума Центризбирком республики обнародует позднее.

Ранее Лайф писал о том, что проект новой Конституции Узбекистана предполагает увеличение срока полномочий президента страны с пяти до семи лет.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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