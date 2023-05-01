Поправки в Конституцию Узбекистана поддержали свыше 90% участников референдума

В Узбекистане более 90% граждан, принявших участие в голосовании на конституционном референдуме, поддержали поправки в основной закон республики. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

Референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Итоговая явка на плебисцит составила 84,54% от общего списка избирателей.

"По предварительным данным, 90,21% граждан проголосовали за, 9,35% — против, 0,49% бюллетеней оказались испорчены и были признаны недействительными", — сказал Низамходжаев в ходе брифинга.

Окончательные данные об итогах референдума Центризбирком республики обнародует позднее.