Референдум по новой конституциии Узбекистана признан состоявшимся
В Узбекистане референдум по вопросу о принятия новой конституции состоялся, заявили в ЦИК. Явка избирателей за пять часов составила 62,24%.
По закону, референдум в Узбекистане считается состоявшимся, если в нём примут участие не менее 50% внесённых в списки избирателей.
"По состоянию на 13 часов число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% от числа внесённых в списки граждан. Эти цифры означают, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся", — сказал заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.
Ранее Лайф писал о том, что проект новой Конституции Узбекистана предполагает увеличение срока полномочий президента страны с пяти до семи лет.
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