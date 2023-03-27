В Волгограде стартовал опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

В Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград. Об этом рассказал сопредседатель Общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. По итогам опроса будет принято решение о необходимости проведения референдума с тем же вопросом.

"С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение... И так до конца недели", — приводит слова Струкова ТАСС.

Он добавил, что опрос относительно переименования города будет проходить в формате встреч с общественными организациями. Так, сегодня планируется собрание более 100 человек.