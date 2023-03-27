В Волгограде стартовал опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград
В Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград. Об этом рассказал сопредседатель Общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. По итогам опроса будет принято решение о необходимости проведения референдума с тем же вопросом.
"С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение... И так до конца недели", — приводит слова Струкова ТАСС.
Он добавил, что опрос относительно переименования города будет проходить в формате встреч с общественными организациями. Так, сегодня планируется собрание более 100 человек.
Ранее Лайф писал, что бывшие узники фашизма призвали переименовать Волгоград в Сталинград. Авторы обращения подчеркнули, что героическое название прочно вошло в историю ВОВ, а также навсегда осталось в сердцах защитников Родины тех времён и защитников, которые сегодня сражаются с неофашистами. Бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счётной палаты РФ, генерал-полковник Сергей Степашин также выступил за переименование Волгограда в Сталинград.
ТАСС / Дмитрий Рогулин