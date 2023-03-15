Проект Конституции Узбекистана предполагает увеличить срок полномочий президента до семи лет

Проект новой Конституции Узбекистана предполагает увеличение срока полномочий президента страны с пяти до семи лет. Об этом говорится в проекте конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан", который публикует газета "Народное слово".

"Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", — указывается в документе.

Отметим, что по действующему законодательству глава государства избирается на пять лет. Кроме того, основной закон Узбекистана планируется обновить на 65%, добавив в него 27 статей, увеличив их общее число до 155.