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15 марта, 05:27

Проект Конституции Узбекистана предполагает увеличить срок полномочий президента до семи лет

<p>Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото © TASS / EPA</p>

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото © TASS / EPA

Проект новой Конституции Узбекистана предполагает увеличение срока полномочий президента страны с пяти до семи лет. Об этом говорится в проекте конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан", который публикует газета "Народное слово".

"Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", — указывается в документе.

Отметим, что по действующему законодательству глава государства избирается на пять лет. Кроме того, основной закон Узбекистана планируется обновить на 65%, добавив в него 27 статей, увеличив их общее число до 155.

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Артур Белкин
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