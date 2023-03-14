Президент Узбекистана после жалоб жителей прокатил регионального чиновника по раздолбанной трассе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично оценил качество дороги, проходящей по маршруту Байсун – Денау в Сурхандарьинской области страны, и убедился в её плачевном состоянии. Видео тест-драйва опубликовала в телеграм-канале пресс-служба лидера республики.

Мирзиёев (справа) и Улугбек Касымов (слева) оценили качество дорог в Узбекистане. Видео © Telegram / Shavkat Mirziyoyev_press-service

В пресс-службе отметили, что на качество дорог по этому маршруту жаловалось много граждан. В итоге Мирзиёев решил проверить жалобы лично. Он сел за руль белого автомобиля Malibu, а переднее пассажирское место занял хоким Сурхандарьи Улугбек Касымов. Они пристегнулись ремнями безопасности и поехали.

"Если кому-то довериться, говорят неправду. Скажут, что всё хорошо [на дорогах], будут скрывать. Вот, мы сами видим, что по этой дороге невозможно передвигаться. Нет качества", — заявил Мирзиёев.

На этих словах колесо машины попадает в яму. Камера на капоте машины сняла, в каком состоянии находится дорога. С плохим качеством трассы согласился и хоким. Во время поездки он делал записи в блокноте. Как пишет "Газета.uz", по результатам такого небольшого путешествия президент поручил Касымову и председателю Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмону Абдувалиеву в течение 15 дней разработать проект "современной, качественной и ровной дороги" с учётом мнений общественности.