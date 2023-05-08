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8 мая, 08:24

В Узбекистане объявили о досрочных выборах президента

Президент Узбекистана подписал указ о досрочных выборах лидера страны

В Узбекистане состоятся досрочные выборы главы государства. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщили в его пресс-службе.

"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", — заявил Мирзиёев на встрече с главами палат парламента, партий, представителей общественности.

Мирзиёев был избран президентом на внеочередных выборах в декабре 2016 года. Он сменил на этом посту Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиёев вновь выиграл президентские выборы.

Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу

Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу

Напомним, неделю назад в Узбекистане состоялся конституционный референдум, поправки поддержали свыше 90% участников голосования. Новый основной закон страны в том числе предполагает увеличение срока полномочий президента страны с пяти до семи лет.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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