В Узбекистане объявили о досрочных выборах президента

"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", — заявил Мирзиёев на встрече с главами палат парламента, партий, представителей общественности.

Мирзиёев был избран президентом на внеочередных выборах в декабре 2016 года. Он сменил на этом посту Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиёев вновь выиграл президентские выборы.