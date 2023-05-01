Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу

В Узбекистане с 1 мая вступила в силу обновлённая конституция, сообщает ЦИК республики. Она была утверждена на состоявшемся 30 апреля референдуме.

"Конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан", принятый на референдуме Республики Узбекистан 30 апреля 2023 года, вступил в силу с 1 мая 2023 года на основании постановления ЦИК от 1 мая 2023 года № 1245", — говорится в сообщении.

Согласно принятым поправкам, сроки нынешнего президента Шавката Мирзиёева будут обнулены, также полномочия главы государства продлеваются с пяти до семи лет. Кроме того, изменения предполагают провозглашение Узбекистана социальным государством и отмену смертной казни. Конституция в общей сложности обновится на 65%.