Регион

Уведомления отключены

5 июля, 09:29

На выборы глав регионов РФ уже выдвинуто 116 кандидатов

На данный момент на выборы глав 21 региона РФ, которые состоятся в сентябре, выдвинуто 116 кандидатов: 106 из них — от политических партий, ещё 10 — самовыдвиженцы. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Уже сейчас выдвинулось 106 кандидатов от 16 политических партий и 10 человек в порядке самовыдвижения", — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова также уточнила, что в 19 регионах голосование пройдёт в три дня, в Омской области — в два дня, а в Тюменской — в один.

В России расширили критерии оценки губернаторов

В России расширили критерии оценки губернаторов

Кстати, в понедельник, 3 июля, президент РФ Владимир Путин встречался с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Глава ЦИК рассказала о работе по подготовке выборов в новых регионах, а также о цифровом аналоге государственной автоматизированной системы "Выборы", который будет готов к выборам главы государства в 2024 году.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Центризбирком
  • Элла Памфилова
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров