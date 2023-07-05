На выборы глав регионов РФ уже выдвинуто 116 кандидатов

На данный момент на выборы глав 21 региона РФ, которые состоятся в сентябре, выдвинуто 116 кандидатов: 106 из них — от политических партий, ещё 10 — самовыдвиженцы. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Уже сейчас выдвинулось 106 кандидатов от 16 политических партий и 10 человек в порядке самовыдвижения", — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова также уточнила, что в 19 регионах голосование пройдёт в три дня, в Омской области — в два дня, а в Тюменской — в один.