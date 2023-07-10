Налоговая проверит уехавшего из России бизнесмена из списка Forbes Влада Marlon
Бизнесмен Влад Marlon (Владислав Гармаш). Обложка © VK / Trafficcardinal
Налоговая служба начнёт проверку бизнеса Влада Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш) — уральского предпринимателя, резидента ОАЭ и основателя компании Marlerino Group. Такое решение в ФНС приняли после обращения общественников, узнал Лайф.
В январе 2023 года Forbes включил Владислава Гармаша в список предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако, с доходом минимум 12,4 миллиона долларов. Последние несколько лет Влад проживал в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц, а зарегистрированные компании не обязаны платить корпоративный налог. В этом году он упразднил ИП в Екатеринбурге и переехал на Кипр. Там Marlon зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD, она занимается маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках.
Напомним, ранее в Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить доходы и налоги Влада Marlon. По данным источника SHOT, из-за работы в ОАЭ и закрытия ИП в Екатеринбурге россиянин мог не отчислять налоги за свой бизнес с 2019 по 2022 год. Если налоговые нарушения подтвердятся, бизнесмену грозит ответственность.