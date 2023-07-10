Налоговая проверит уехавшего из России бизнесмена из списка Forbes Влада Marlon

В январе 2023 года Forbes включил Владислава Гармаша в список предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако, с доходом минимум 12,4 миллиона долларов. Последние несколько лет Влад проживал в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц, а зарегистрированные компании не обязаны платить корпоративный налог. В этом году он упразднил ИП в Екатеринбурге и переехал на Кипр. Там Marlon зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD, она занимается маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках.