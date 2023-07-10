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10 июля, 08:30

Налоговая проверит уехавшего из России бизнесмена из списка Forbes Влада Marlon

<p>Бизнесмен Влад Marlon (Владислав Гармаш). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/trafficcardinal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Trafficcardinal</a></p>

Бизнесмен Влад Marlon (Владислав Гармаш). Обложка © VK / Trafficcardinal

Налоговая служба начнёт проверку бизнеса Влада Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш) — уральского предпринимателя, резидента ОАЭ и основателя компании Marlerino Group. Такое решение в ФНС приняли после обращения общественников, узнал Лайф.

В январе 2023 года Forbes включил Владислава Гармаша в список предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако, с доходом минимум 12,4 миллиона долларов. Последние несколько лет Влад проживал в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц, а зарегистрированные компании не обязаны платить корпоративный налог. В этом году он упразднил ИП в Екатеринбурге и переехал на Кипр. Там Marlon зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD, она занимается маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках.

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Напомним, ранее в Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить доходы и налоги Влада Marlon. По данным источника SHOT, из-за работы в ОАЭ и закрытия ИП в Екатеринбурге россиянин мог не отчислять налоги за свой бизнес с 2019 по 2022 год. Если налоговые нарушения подтвердятся, бизнесмену грозит ответственность.

Александра Вишнякова
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